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Билеты
Алексей Шамутило и Алексей Квашонкин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алексей Шамутило и Алексей Квашонкин

Алексей Шамутило и Алексей Квашонкин

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Яркие моменты комедии от Stand Up Store Moscow

Не пропустите уникальную возможность посетить новый спектакль «Stand Up Store Moscow», который состоится в ближайшую субботу! Это комедийное шоу обещает стать настоящим взрывом эмоций и хорошего настроения.

Чем удивит спектакль?

В этот вечер на сцене выступят известные комики Алексей Шамутило и Алексей Квашонкин. Их острый юмор и мастерство импровизации обеспечат зрителям море позитива. Комики подготовили специальную программу, в которой будут затронуты актуальные темы и повседневные ситуации, знакомые каждому.

Где и когда?

Спектакль пройдет в уютном зале Stand Up Store в Москве. Начало в 19:00. Не забудьте заранее забронировать билеты, чтобы не упустить шанс посмеяться от души!

Интересные факты

  • Алексей Шамутило — не только комик, но и сценарист, который писал для популярных телепроектов.
  • Алексей Квашонкин известен своими вирусными видео в социальных сетях, которые собрали миллионы просмотров.
  • Stand Up Store Moscow — это не просто театральная площадка, а целая комедийная тусовка, где каждый вечер проходят выступления лучших стендаперов страны.

Приходите на «Stand Up Store Moscow» и зарядитесь позитивом на весь день! Убедитесь сами, что смех — это лучшее лекарство!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
22:00 от 2000 ₽

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