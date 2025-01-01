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Билеты
Алексей Шамутило. Андрей Топоев
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алексей Шамутило. Андрей Топоев

Алексей Шамутило. Андрей Топоев

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Алексея Шамутило и Андрея Топоева

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт, где свои уникальные истории расскажут два ярких комика — Алексей Шамутило и Андрей Топоев. Это событие обещает быть не только веселым, но и насыщенным интересными наблюдениями о жизни, любви и повседневных ситуациях.

О комиках

Алексей Шамутило — известный стендап-комик, который зарекомендовал себя благодаря оригинальному стилю и умению находить юмор в самых обыденных вещах. Его выступления всегда насыщены остроумными шутками и искренними историями.

Андрей Топоев — комик с уникальным взглядом на жизнь, который не боится поднимать актуальные темы и делиться личными переживаниями. Его харизма и чувство юмора делают каждое выступление живым и запоминающимся.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте или в кассах театра. Рекомендуем заранее позаботиться о покупке, так как количество мест ограничено.

Почему стоит посетить

Этот стендап-концерт — отличная возможность провести вечер в компании хорошего настроения и смеха. Вы получите заряд положительных эмоций и возможность увидеть комиков вживую, что всегда делает выступление особенным.

Не пропустите этот уникальный вечер! Ждем вас на стендап-концерте Алексея Шамутило и Андрея Топоева!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:00 от 2000 ₽

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