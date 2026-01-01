Лекция Алексея Семихатова: научные парадоксы и контринтуитивные явления

В Маринс Пак Отель, Конференц-зал «Нижний Новгород», пройдет лекция доктора физико-математических наук Алексея Семихатова. Наука исследует Вселенную, которая часто противоречит нашим повседневным представлениям и интуиции.

Современные научные концепции, такие как квантовая хромодинамика и расширяющаяся Вселенная, порой не совпадают с привычным опытом. Во время лекции лектор проиллюстрирует сложности познания на примерах контринтуитивных явлений.

О лекции

Лекция будет интересна тем, кто стремится понять основы современной науки и её противоречия с интуитивными представлениями. Научные открытия исследуют мир за пределами нашего повседневного опыта и могут иногда оспаривать установленные представления о реальности.

Современная фундаментальная картина мира основана на понятиях, которые противоречат интуитивным представлениям об устройстве вещей. Например, ни строение атома, ни глобальную структуру Вселенной не удалось понять на основе концепций, основанных на привычном опыте.

Каким ориентирам на пути познания можно доверять в условиях полной потери наглядности? В каком смысле абстракции, противоречащие здравому смыслу, хоть что-то объясняют? Алексей Семихатов даст ответы на эти вопросы и продемонстрирует широкий спектр контринтуитивных явлений.

О лекторах

Алексей Семихатов — заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, а также ведущий программы «Вопрос Науки». Он является лауреатом Национальной премии «Книга года – 2023» за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».