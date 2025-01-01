Лекция Алексея Семихатова о черных дырах в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную одной из самых загадочных тем современной астрофизики — черным дырам. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.

О чём лекция?

Черная дыра — это не просто астрономический объект, а искривленная пустота, где материя уступила гравитации. На протяжении десятилетий до того, как черные дыры были обнаружены в наблюдениях, они существовали лишь в виде математических формул. Даже автор знаменитых уравнений гравитации, Альберт Эйнштейн, считал их невозможными в природе.

Сегодня черные дыры стали передним краем нашего понимания устройства Вселенной. Они управляют временем, создают мощные источники излучения и влияют на формирование галактик. Кроме того, черные дыры сообщают о своих драматических изменениях через гравитационные волны, ставя перед нами важные вопросы о эволюции Вселенной и основных концепциях существования.

О лекторе

Лектором выступит Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук и заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий в Физическом институте им. Лебедева РАН. Он также является ведущим программы «Вопрос Науки» и лауреатом Национальной премии «Книга Года» 2023 за свою книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

Дополнительная информация

Контакты организатора: +7 (926) 940-01-98

Возрастное ограничение: 6+