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Алексей Семихатов. Что такое черная дыра на самом деле?
Билеты от 1200₽
Киноафиша Алексей Семихатов. Что такое черная дыра на самом деле?

Алексей Семихатов. Что такое черная дыра на самом деле?

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Лекция Алексея Семихатова о черных дырах

Доступны билеты на живое посещение и онлайн-трансляцию.

Тема лекции

Черная дыра — это не просто тело, а искривленная пустота, где материя проиграла борьбу с гравитацией. За десятилетия до своего появления в наблюдениях черные дыры существовали лишь на бумаге, как загадочная формула. Интересно, что сам автор уравнений гравитации, Альберт Эйнштейн, полагал, что в природе они невозможны.

Сегодня черные дыры находятся на переднем крае нашего понимания устройства Вселенной. Они управляют временем, создают мощнейшие источники излучения и влияют на формирование и структуру галактик. Более того, черные дыры сообщают о драматических изменениях в своей жизни с помощью гравитационных волн, ставя перед нами интригующие вопросы об эволюции Вселенной и о самых глубоких концепциях, лежащих в основании мира.

О лекторе

Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий в Физическом институте им. Лебедева РАН. Он также является ведущим программы «Вопрос Науки» и лауреатом Национальной премии «Книга Года» 2023 за свою работу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

Дополнительная информация

Контакты организатора: +7 926 940 01 98

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
«Альфа» Измайлово Москва, Измайловское ш., 71
19:30 от 1200 ₽

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