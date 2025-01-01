Лекция Алексея Семихатова о черных дырах

Доступны билеты на живое посещение и онлайн-трансляцию.

Тема лекции

Черная дыра — это не просто тело, а искривленная пустота, где материя проиграла борьбу с гравитацией. За десятилетия до своего появления в наблюдениях черные дыры существовали лишь на бумаге, как загадочная формула. Интересно, что сам автор уравнений гравитации, Альберт Эйнштейн, полагал, что в природе они невозможны.

Сегодня черные дыры находятся на переднем крае нашего понимания устройства Вселенной. Они управляют временем, создают мощнейшие источники излучения и влияют на формирование и структуру галактик. Более того, черные дыры сообщают о драматических изменениях в своей жизни с помощью гравитационных волн, ставя перед нами интригующие вопросы об эволюции Вселенной и о самых глубоких концепциях, лежащих в основании мира.

О лекторе

Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий в Физическом институте им. Лебедева РАН. Он также является ведущим программы «Вопрос Науки» и лауреатом Национальной премии «Книга Года» 2023 за свою работу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

Дополнительная информация

Контакты организатора: +7 926 940 01 98

Возрастное ограничение: 6+