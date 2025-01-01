Меню
Алексей Савватеев. 7 констант математики
Алексей Савватеев. 7 констант математики

О выставке

Лекция Алексея Савватеева о математике

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую семи важнейшим константам математики. Каждый из нас слышал о таких числах, как ноль и «минус один». Однако, что мы знаем о других, не менее значительных константах, таких как корень из двух, золотое сечение, число e, i и пи? В лекции Алексея Савватеева вы сможете узнать больше о них и развеять завесу таинственности, окружающую эти математические сущности!

О лекторе

Алексея Владимировича Савватеева можно смело назвать экспертом в области математики. Он является доктором физико-математических наук и членом-корреспондентом Российской академии наук по секции «Экономика». Также он является профессором в нескольких университетах, включая Адыгейский государственный университет, Московский физико-технический институт и Университет Иннополис. Алексей Савватеев активно популяризирует математику среди людей всех возрастов и является автором курса «100 уроков математики» и книги «Математика для гуманитариев».

Возрастное ограничение

Лекция имеет возрастное ограничение 6+, что делает её доступной для широкой аудитории. Приходите вместе с детьми и откройте для них мир математики!

Подробности можно узнать у организаторов.

Январь
20 января вторник
19:30
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.

