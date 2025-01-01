Меню
Алексей Сапрыкин
Киноафиша Алексей Сапрыкин

Алексей Сапрыкин

18+
Возраст 18+

О концерте

Юмористическое эстрадно-литературное выступление на сцене в присутствии зрителей.

Купить билет на концерт Алексей Сапрыкин

В других городах
Январь
11 января воскресенье
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
12 января понедельник
18:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
13 февраля в 19:10 Поправка
от 800 ₽
Органный концерт при свечах
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах
1 января в 16:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 1099 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
9 января в 22:30 Стендап-клуб на Белинского
от 1390 ₽
