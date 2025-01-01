Меню
О концерте
Билеты от 1000₽
Киноафиша
Алексей Сапрыкин «Седьмое чтение»
Алексей Сапрыкин «Седьмое чтение»
18+
юмор
Возраст
18+
Билеты от 1000₽
О концерте
Экспериментальный концерт. Комедийно-литературное выступление на сцене в присутствии зрителей.
Развернуть
Купить билет на концерт Алексей Сапрыкин «Седьмое чтение»
Помощь с билетами
Январь
31 января
суббота
21:30
Still Standup Moscow
Москва, Покровка, 17, стр. 5
Купить билеты
от 1000 ₽
