Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Сапрыкин. Десятое чтение. Экспериментальный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Алексей Сапрыкин. Десятое чтение. Экспериментальный концерт

Алексей Сапрыкин. Десятое чтение. Экспериментальный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Юмористическое эстрадно-литературное выступление в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на уникальное юмористическое выступление, которое пройдет на сцене в живом формате. Это мероприятие обещает стать отличным способом провести вечер в компании друзей и единомышленников.

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Мы рекомендуем прибыть заранее, чтобы комфортно устроиться и насладиться атмосферой. Обратите внимание на то, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала с радостью разместят вас в порядке очереди.

Если вы планируете посещение в компании, приобретайте билеты одним заказом. В случае покупки билетов на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Таким образом, вы сможете занять места рядом и провести вечер в одном кругу.

Не упустите возможность насладиться остроумными шутками и интересными историями от талантливых юмористов. Это мероприятие подарит вам отличные эмоции и заряд позитива на всю неделю!

Купить билет на концерт Алексей Сапрыкин. Десятое чтение. Экспериментальный концерт

Помощь с билетами
Февраль
26 февраля четверг
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Instrumental Jazz
6+
Джаз
Instrumental Jazz
23 мая в 19:00 Jam Club
от 2500 ₽
Gamma Jazz Джем
12+
Джаз
Gamma Jazz Джем
10 марта в 21:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
27 февраля в 22:00 Daddy Pub
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше