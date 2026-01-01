Алексей Сапрыкин. Десятое чтение. Экспериментальный концерт

Юмористическое эстрадно-литературное выступление в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на уникальное юмористическое выступление, которое пройдет на сцене в живом формате. Это мероприятие обещает стать отличным способом провести вечер в компании друзей и единомышленников.

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Мы рекомендуем прибыть заранее, чтобы комфортно устроиться и насладиться атмосферой. Обратите внимание на то, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала с радостью разместят вас в порядке очереди.

Если вы планируете посещение в компании, приобретайте билеты одним заказом. В случае покупки билетов на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Таким образом, вы сможете занять места рядом и провести вечер в одном кругу.

Не упустите возможность насладиться остроумными шутками и интересными историями от талантливых юмористов. Это мероприятие подарит вам отличные эмоции и заряд позитива на всю неделю!