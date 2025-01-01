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Алексей Романоф
Киноафиша Алексей Романоф

Алексей Романоф

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Алексея Романоф в клубе Космонавт

16 августа в клубе Космонавт пройдет долгожданный концерт Алексея Романоф — исполнителя и автора культовых хитов российской эстрады. Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным событием для всех поклонников качественной поп-музыки.

Знаковые песни и артисты

Алексей Романоф — это имя, знакомое всем поклонникам отечественной музыки. Его песни исполняли такие звезды, как Сергей Лазарев, Митя Фомин, Лолита, Akmal', Дима Билан, а также группы «Непара» и «Винтаж». Уникальный талант Алексея позволил ему создать хиты, которые стали неотъемлемой частью музыкальной культуры 90-х и 2000-х годов.

Музыкальное наследие

С его голосом вы «Летали» на радио с группой «Амега» в конце 90-х, танцевали на дискотеках под «Еву» и «Плохую девочку», а также наслаждались песнями «Мечтатели» и «Раневская» в последующие годы. Алексей Романоф не просто пишет музыку — он создает целые эпохи в звучании, благодаря своему исключительному музыкальному вкусу и таланту композиции.

Что ожидать на концерте

На концерте 16 августа прозвучат все самые известные хиты Алексея Романоф. Это уникальная возможность насладиться любимыми мелодиями в исполнении их автора. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу, наполненную ностальгией и теплом музыкальных воспоминаний.

Билеты на концерт уже в продаже. Подготовьтесь к незабываемому вечеру в компании любимых хитов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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от 4500 ₽
6+
Классическая музыка
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26 сентября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Орган при свечах
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Классическая музыка
Орган при свечах
14 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
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