Лекция по танатологии Алексея Решетуна

Приглашаем вас на лекцию Алексея Решетуна, посвященную уникальной теме — сохранению тел после смерти. На протяжении всей истории человечества люди стремились сохранить своих усопших, и это занимало умы многих поколений.

Что обсуждается на лекции?

Лекция охватывает различные аспекты сохранения тел, начиная от древних практик и заканчивая современными методами. Вы узнаете, как различные культуры и эпохи относились к сохранению тел, какие цели за этим стояли и какие методики использовались.

О спикере

Алексей Решетун — опытный врач и судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории. Он является автором научно-популярных книг и победителем литературного конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России. Решетун также является членом Российского союза писателей, что говорит о высоком уровне его знаний и умений в области медицины и литературы.

Не упустите возможность углубиться в мир судебно-медицинской экспертизы и узнать больше о том, как человечество стремится сохранить память о своих близких.