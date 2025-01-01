Лекция Алексея Решетуна о судебно-медицинской экспертизе

Что скрывает человеческое тело? На лекции Алексея Решетуна зрители узнают о тайнах, которые могут быть раскрыты благодаря судебно-медицинской экспертизе. Искусство разгадывания человеческой жизни через ее материальные остатки — захватывающая тема, о которой стоит узнать больше.

Темы лекции

Во время лекции обсуждаются:

Необычные находки, которые могут быть обнаружены в теле человека;

Разнообразие секционных находок;

Возможные последствия и значения этих находок.

О лекторе

Алексей Решетун — врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории. Он является автором научно-популярных книг и победителем литературного конкурса среди медицинских работников «Здравомыслие-2020», проводимого Минздравом России. Вдобавок, Алексей является членом Российского союза писателей, что подтверждает его высокий уровень квалификации и умение доступно излагать сложные темы.