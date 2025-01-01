Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Решетун. Секционные находки
Билеты от 1400₽
Киноафиша Алексей Решетун. Секционные находки

Алексей Решетун. Секционные находки

16+
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О выставке

Лекция Алексея Решетуна о судебно-медицинской экспертизе

Что скрывает человеческое тело? На лекции Алексея Решетуна зрители узнают о тайнах, которые могут быть раскрыты благодаря судебно-медицинской экспертизе. Искусство разгадывания человеческой жизни через ее материальные остатки — захватывающая тема, о которой стоит узнать больше.

Темы лекции

Во время лекции обсуждаются:

  • Необычные находки, которые могут быть обнаружены в теле человека;
  • Разнообразие секционных находок;
  • Возможные последствия и значения этих находок.

О лекторе

Алексей Решетун — врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории. Он является автором научно-популярных книг и победителем литературного конкурса среди медицинских работников «Здравомыслие-2020», проводимого Минздравом России. Вдобавок, Алексей является членом Российского союза писателей, что подтверждает его высокий уровень квалификации и умение доступно излагать сложные темы.

Купить билет на выставка Алексей Решетун. Секционные находки

Помощь с билетами
Январь
17 января суббота
16:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
29 декабря в 20:30 Центр «Марс»
от 1300 ₽
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
16+
Экскурсия Мастер-класс
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
20 января в 17:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 5500 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
22 декабря в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше