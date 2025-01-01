Приглашаем вас на увлекательную лекцию Алексея Решетуна, врача судебно-медицинского эксперта высшей квалификационной категории. В своей лекции он расскажет о ключевом этапе расследования преступлений — осмотре места происшествия.
Осмотр места происшествия — это тот самый момент, с которого начинается распутывание клубка улик и обстоятельств, ведущих к раскрытию самых тяжких уголовных деяний. На лекции вы узнаете:
Алексей Решетун — не только опытный специалист, но и автор ряда научно-популярных книг. Он стал победителем литературного конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России и является членом Российского союза писателей.
Возрастное ограничение: 16+
Не упустите возможность узнать больше о важнейшем аспекте расследования преступлений! Ждем вас на лекции!