Лекция Алексея Решетуна: «Осмотр трупа на месте происшествия»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Алексея Решетуна, врача судебно-медицинского эксперта высшей квалификационной категории. В своей лекции он расскажет о ключевом этапе расследования преступлений — осмотре места происшествия.

Что вы узнаете на лекции?

Осмотр места происшествия — это тот самый момент, с которого начинается распутывание клубка улик и обстоятельств, ведущих к раскрытию самых тяжких уголовных деяний. На лекции вы узнаете:

Как проходит осмотр и кто принимает в нем участие;

В чем отличие реальной картины от киношных штампов;

О множестве реальных фотографий из архива автора.

О лекторе

Алексей Решетун — не только опытный специалист, но и автор ряда научно-популярных книг. Он стал победителем литературного конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России и является членом Российского союза писателей.

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность узнать больше о важнейшем аспекте расследования преступлений! Ждем вас на лекции!