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Алексей Решетун. Осмотр трупа на месте происшествия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алексей Решетун. Осмотр трупа на месте происшествия

Алексей Решетун. Осмотр трупа на месте происшествия

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Алексея Решетуна: «Осмотр трупа на месте происшествия»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Алексея Решетуна, врача судебно-медицинского эксперта высшей квалификационной категории. В своей лекции он расскажет о ключевом этапе расследования преступлений — осмотре места происшествия.

Что вы узнаете на лекции?

Осмотр места происшествия — это тот самый момент, с которого начинается распутывание клубка улик и обстоятельств, ведущих к раскрытию самых тяжких уголовных деяний. На лекции вы узнаете:

  • Как проходит осмотр и кто принимает в нем участие;
  • В чем отличие реальной картины от киношных штампов;
  • О множестве реальных фотографий из архива автора.

О лекторе

Алексей Решетун — не только опытный специалист, но и автор ряда научно-популярных книг. Он стал победителем литературного конкурса «Здравомыслие-2020» Минздрава России и является членом Российского союза писателей.

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность узнать больше о важнейшем аспекте расследования преступлений! Ждем вас на лекции!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽

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Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
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