Алексей Попов. Tribute to Boney M

Трибьют группе Boney M от Алексея Попова

В Jam club в Москве состоится концерт Алексея Попова, таланты которого успешно перекрывают множество музыкальных направлений. Алексей — саксофонист, композитор и аранжировщик, уже успевший завоевать репутацию одного из ведущих джазменов России.

Магия джаза и диско

Концерт станет трибьютом знаменитой группе Boney M, культовым представителям диско-музыки. В программе звучат хиты легендарного коллектива, которые будут представлены в уникальной авторской интерпретации Алексея Попова. Это мероприятие обещает удивить поклонников как джаза, так и диско.

Интересные факты о Boney M

Группа Boney M была образована в 1976 году и быстро завоевала популярность благодаря своим зажигательным ритмам и мелодиям. Хиты, такие как "Rivers of Babylon" и "Daddy Cool", стали настоящими классиками и продолжают звучать на танцполах по всему миру.

Не упустите возможность насладиться уникальной музыкальной интерпретацией культовых треков в исполнении одного из самых ярких джазовых музыкантов России!