Алексей Полубояров: Стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт Алексея Полубоярова, который состоится в уютном Standup Club на Трубной. Этот вечер обещает быть наполнен юмором и искренностью, так как Алексей — один из самых ярких представителей современного стендапа в России.

О performer'е

Алексей Полубояров — комик с уникальным стилем, который сочетает в себе остроумие и жизненные наблюдения. Его выступления всегда наполнены актуальными темами, которые находят отклик у зрителей. Алексей активно выступает на фестивалях и телевизионных шоу, а также является обладателем множества наград в области стендапа.

Билеты и информация

Стоимость билетов варьируется от 800 до 1500 рублей, в зависимости от местоположения в зале. Рекомендуем приобретать билеты заранее, так как концерты Алексея пользуются большой популярностью.

Не упустите возможность провести вечер в компании отличного юмора и хорошего настроения! Ждем вас в Standup Club!