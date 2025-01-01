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Алексей Полубояров
Билеты от 600₽
Киноафиша Алексей Полубояров

Алексей Полубояров

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Алексей Полубояров: Стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт Алексея Полубоярова, который состоится в уютном Standup Club на Трубной. Этот вечер обещает быть наполнен юмором и искренностью, так как Алексей — один из самых ярких представителей современного стендапа в России.

О performer'е

Алексей Полубояров — комик с уникальным стилем, который сочетает в себе остроумие и жизненные наблюдения. Его выступления всегда наполнены актуальными темами, которые находят отклик у зрителей. Алексей активно выступает на фестивалях и телевизионных шоу, а также является обладателем множества наград в области стендапа.

Билеты и информация

Стоимость билетов варьируется от 800 до 1500 рублей, в зависимости от местоположения в зале. Рекомендуем приобретать билеты заранее, так как концерты Алексея пользуются большой популярностью.

Не упустите возможность провести вечер в компании отличного юмора и хорошего настроения! Ждем вас в Standup Club!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 600 ₽

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