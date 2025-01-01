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Алексей Петрухин
Киноафиша Алексей Петрухин

Алексей Петрухин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Шоу Алексея Петрухина: Пой, Танцуй, Наслаждайся!

Если вы ищете концерт, где можно танцевать и петь от души, не пропустите выступление Алексея Петрухина! Этот талантливый певец и композитор собрал идеальную команду музыкантов для того, чтобы подарить зрителям незабываемое шоу.

Лучшие Хиты и Новые Песни

На концерте прозвучат всеми любимые хиты, такие как «Пластиночка», «А жизнь моя», «Клееночка» и «Запонки». Готовьтесь оторваться по-питерски всей душой!

Музыка на Любой Вкус

Песни Алексея Петрухина стали настоящими народными хитами, вышедшими за пределы одного жанра. В их звучании переплетаются:

  • драйв рок-н-ролла,
  • душевность шансона,
  • зажигательность фолка.

И всё это — в живом исполнении!

Не Упустите Шанс!

Гарантируем, что вы будете двигаться пластично, а атмосфера концерта подарит вам только положительные эмоции. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в мир музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 октября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1700 ₽

Фотографии

Алексей Петрухин

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