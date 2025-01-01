Алексей Петрухин

Если вы ищете концерт, где можно танцевать и петь от души, не пропустите выступление Алексея Петрухина! Этот талантливый певец и композитор собрал идеальную команду музыкантов для того, чтобы подарить зрителям незабываемое шоу.
На концерте прозвучат всеми любимые хиты, такие как «Пластиночка», «А жизнь моя», «Клееночка» и «Запонки». Готовьтесь оторваться по-питерски всей душой!
Песни Алексея Петрухина стали настоящими народными хитами, вышедшими за пределы одного жанра. В их звучании переплетаются:
И всё это — в живом исполнении!
Гарантируем, что вы будете двигаться пластично, а атмосфера концерта подарит вам только положительные эмоции. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в мир музыки!