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Алексей Петровский. Сердце болит — полежи
Киноафиша Алексей Петровский. Сердце болит — полежи

Алексей Петровский. Сердце болит — полежи

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Выставка Алексея Петровского: «Сердце болит — полежи»

Современный художник Алексей Петровский из Омска представляет свою новую серию работ в Музейном центре «Площадь Мира». Эта уникальная выставка, впервые показанная в 2024 году в Теплоузле, погружает зрителя в мир интимных переживаний и чувств.

Искусство снов и близости

Алексей Петровский превращает постель в поле искусства — пространство, где фиксируются сны и хрупкие моменты близости. Его работы, выполненные на белых тканях, напоминают страницы личного дневника, на которых линии и слова, написанные рукой художника, становятся абстрактными следами на границах сновидений.

Хронология отношений

Экспозиция выстроена как хронология отношений, где конец ведёт обратно к началу. Здесь подвижно всё: извилистые буквы, порой абстрактные смыслы сказанного и эмоции от увиденного. Каждая работа рассказывает свою историю, вызывая глубокие размышления о природе любви и близости.

Нежность и тишина

«Сердце болит — полежи» — это тихая, нежная выставка о любви, которая остаётся с нами даже после пробуждения. Петровский создает атмосферу, в которой зритель может пережить свои собственные чувства и воспоминания, погружаясь в мир нежности и уязвимости.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную выставку и открыть для себя новые грани искусства и эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 7 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 8 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 9 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 10 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 12 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 13 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 14 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 15 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 16 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 17 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 19 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 20 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 21 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 22 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 23 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 24 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 26 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 27 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 28 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 29 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 30 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 31 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

Столбы, день 36525-й
0+
Инсталляция Современное искусство
Столбы, день 36525-й
23 августа в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 200 ₽
Мастерская трогательных дел
6+
Мастер-класс
Мастерская трогательных дел
13 декабря в 14:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 500 ₽
Мастерская трогательных дел
6+
Мастер-класс
Мастерская трогательных дел
25 октября в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 500 ₽
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