Спектакль Алексей Маклаков. О чем не говорят мужчины

Алексей Маклаков представляет стендап-спектакль в Нижнем Новгороде

Советский и российский актёр театра, кино и телевидения Алексей Маклаков, известный своей харизмой и талантом, вновь порадует зрителей. На этот раз он выступит в неожиданном формате — стендап. В своём живом и откровенном диалоге с публикой он будет делиться честными размышлениями на темы, которые волнуют каждого, но о которых многие молчат.

Спектакль о жизни и любви

Маклаков расскажет о потерях, которые делают нас сильнее, о радостях, которые дарят крылья, и, конечно, о любви, правящей всем. В этом новом проекте, состоящем из шуток, песен и реальных историй, артист выразит благодарность прекрасной половине человечества.

Честный разговор с зрителем

Это не привычный спектакль; нас ждёт вечер живого и спонтанного юмора. В формате честного разговора «здесь и сейчас» Маклаков без привычных образов и «масок» устроит непринуждённый диалог с вами. Вместе мы посмеёмся над жизнью, которая подбрасывает нам и радостные моменты, и абсурдные ситуации.

Фильмография и театральные работы

Алексей Маклаков — обладатель внушительной фильмографии, в которой более 100 работ. Он снялся в таких популярных картинах, как «Перед свадьбой», «Дневной дозор» и «Майор Гром: Чумной доктор». Среди театральных проектов, в которых он участвует, можно выделить «Третий — лишний?», «Бременские музыканты» и «Жизнь на бис». Каждый из этих спектаклей демонстрирует его многогранный талант.

