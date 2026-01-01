Спектакль Алексей Маклаков. О чем не говорят мужчины

Алексей Маклаков. О чем не говорят мужчины
16+

О спектакле

Алексей Маклаков представляет стендап-спектакль в Нижнем Новгороде

Советский и российский актёр театра, кино и телевидения Алексей Маклаков, известный своей харизмой и талантом, вновь порадует зрителей. На этот раз он выступит в неожиданном формате — стендап. В своём живом и откровенном диалоге с публикой он будет делиться честными размышлениями на темы, которые волнуют каждого, но о которых многие молчат.

Спектакль о жизни и любви

Маклаков расскажет о потерях, которые делают нас сильнее, о радостях, которые дарят крылья, и, конечно, о любви, правящей всем. В этом новом проекте, состоящем из шуток, песен и реальных историй, артист выразит благодарность прекрасной половине человечества.

Честный разговор с зрителем

Это не привычный спектакль; нас ждёт вечер живого и спонтанного юмора. В формате честного разговора «здесь и сейчас» Маклаков без привычных образов и «масок» устроит непринуждённый диалог с вами. Вместе мы посмеёмся над жизнью, которая подбрасывает нам и радостные моменты, и абсурдные ситуации.

Фильмография и театральные работы

Алексей Маклаков — обладатель внушительной фильмографии, в которой более 100 работ. Он снялся в таких популярных картинах, как «Перед свадьбой», «Дневной дозор» и «Майор Гром: Чумной доктор». Среди театральных проектов, в которых он участвует, можно выделить «Третий — лишний?», «Бременские музыканты» и «Жизнь на бис». Каждый из этих спектаклей демонстрирует его многогранный талант.

Не пропустите уникальную возможность увидеть любимого артиста в новом свете и послушать его откровенные рассказы!

Ноябрь
5 ноября четверг
19:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 700 ₽

