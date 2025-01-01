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Алексей Квашонкин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алексей Квашонкин

Алексей Квашонкин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Алексей Квашонкин: Романтик на сцене и в жизни

Алексей Квашонкин — коренной житель Кузьминок и многогранная личность. Он не только любящий муж и счастливый отец, но и талантливый комик, который завоевал сердца зрителей своим уникальным стилем. Его богатый жизненный опыт служит источником вдохновения для множества тем, которые он с юмором раскрывает на сцене.

Темы для смеха

Квашонкин мастерски комментирует повседневные ситуации, включая забавные истории о грубых таксистах и некомпетентных полицейских. Он также поднимает философские вопросы, например, о знаке зодиака Иисуса и о том, почему Земля вертится. Эти темы делают его выступления не только смешными, но и глубокими.

Научное импровизационное шоу

Алексей является идейным вдохновителем и продюсером научного импровизационного шоу в Stand-up Club №1. Здесь комики обсуждают неразрешимые вопросы бытия, пытаясь найти ответы на сложные и порой абсурдные темы. Также он ведет «Книжный клуб», где литература и юмор переплетаются в увлекательной форме.

Не упустите возможность увидеть Алексея Квашонкина в действии — его выступления обещают быть яркими и незабываемыми!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1000 ₽
17 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Рождественский концерт «Ave Maria»
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Классическая музыка
Рождественский концерт «Ave Maria»
24 декабря в 19:00 Соборная палата
от 1000 ₽
Звезда по имени Кино
18+
Рок
Звезда по имени Кино
30 августа в 19:00 Petter
от 3500 ₽
Чёрный Stand Up Концерт
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Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
3 августа в 20:00 Tap & Barrel Pub
от 990 ₽
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