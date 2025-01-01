Стендап-концерт Алексея Квашонкова в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт Алексея Квашонкова, который пройдет в Stand Up Store Moscow. Этот вечер обещает быть полным юмора и неожиданных поворотов!

О событии

Алексей Квашонкин — талантливый комик и автор, известный своим остроумным стилем и уникальным взглядом на жизнь. Его выступления наполнены наблюдениями о повседневности и забавными историями, которые заставляют зрителей смеяться до слез.

Билеты

Билеты можно приобрести как на официальном сайте Stand Up Store, так и на кассе заведения. Рекомендуем не откладывать покупку, так как seats быстро раскупаются!

Интересные факты

Алексей Квашонкин — участник множества популярных комедийных шоу, таких как «Comedy Club» и «Stand Up».

Комик активно ведет свой блог, где делится забавными историями из жизни.

Stand Up Store Moscow — одно из лучших мест для стендап-комедии в столице, где проходят выступления как известных, так и начинающих комиков.

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошего настроения и смеха. Будем рады видеть вас на концерте!