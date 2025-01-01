Меню
Алексей Квашонкин
Билеты от 1500₽
Киноафиша Алексей Квашонкин

Алексей Квашонкин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Алексея Квашонкова в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт Алексея Квашонкова, который пройдет в Stand Up Store Moscow. Этот вечер обещает быть полным юмора и неожиданных поворотов!

О событии

Алексей Квашонкин — талантливый комик и автор, известный своим остроумным стилем и уникальным взглядом на жизнь. Его выступления наполнены наблюдениями о повседневности и забавными историями, которые заставляют зрителей смеяться до слез.

Билеты

Билеты можно приобрести как на официальном сайте Stand Up Store, так и на кассе заведения. Рекомендуем не откладывать покупку, так как seats быстро раскупаются!

Интересные факты

  • Алексей Квашонкин — участник множества популярных комедийных шоу, таких как «Comedy Club» и «Stand Up».
  • Комик активно ведет свой блог, где делится забавными историями из жизни.
  • Stand Up Store Moscow — одно из лучших мест для стендап-комедии в столице, где проходят выступления как известных, так и начинающих комиков.

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошего настроения и смеха. Будем рады видеть вас на концерте!

27 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:30 от 1500 ₽

