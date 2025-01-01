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Алексей Квашонкин, Ярослава Тринадцатко
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алексей Квашонкин, Ярослава Тринадцатко

Алексей Квашонкин, Ярослава Тринадцатко

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Полтора часа лучших шуток на двоих

Два харизматичных и неповторимых комика собираются на одной сцене, чтобы зарядить вас смехом и позитивом.

Алексей Квашонкин — мастер самоиронии и остроумных наблюдений. Его юмор цепляет с первой минуты, а выступления всегда наполнены тонкими шутками и неожиданными поворотами.

Ярослава Тринадцатко — яркая представительница современной комедийной сцены. Её искренность, смелость и острый взгляд на жизнь делают её шутки по-настоящему живыми и запоминающимися.

Полтора часа первоклассного стендапа от двух топовых комиков — отличный способ провести вечер!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:30 от 2000 ₽

Фотографии

Алексей Квашонкин, Ярослава Тринадцатко

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