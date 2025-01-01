Алексей Квашонкин, Ярослава Тринадцатко

Полтора часа лучших шуток на двоих

Два харизматичных и неповторимых комика собираются на одной сцене, чтобы зарядить вас смехом и позитивом.

Алексей Квашонкин — мастер самоиронии и остроумных наблюдений. Его юмор цепляет с первой минуты, а выступления всегда наполнены тонкими шутками и неожиданными поворотами.

Ярослава Тринадцатко — яркая представительница современной комедийной сцены. Её искренность, смелость и острый взгляд на жизнь делают её шутки по-настоящему живыми и запоминающимися.

Полтора часа первоклассного стендапа от двух топовых комиков — отличный способ провести вечер!