Алексей Квашонкин. Сольный стендап концерт

Алексей Квашонкин — коренной житель Кузьминок, который привносит в свои выступления не только юмор, но и богатый жизненный опыт. Он не только комик, но и любящий муж, а также счастливый отец, что делает его выступления особенно близкими и понятными зрителям.
Квашонкин мастерски поднимает широкий спектр тем для своих шуток. Его репертуар включает:
Кроме того, Алексей является идейным вдохновителем и продюсером научного импровизационного шоу в Stand-up Club №1. Здесь комики пытаются дать ответы на неразрешимые вопросы бытия, что добавляет уникальности и глубины его выступлениям.
Квашонкин также ведет «Книжный клуб», где обсуждаются интересные книги и темы, что делает его творческую деятельность еще более разнообразной.
Не пропустите возможность увидеть Алексея Квашонкина на сцене! Его выступления обещают быть не только веселыми, но и познавательными.