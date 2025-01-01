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Алексей Квашонкин. Сольный стендап концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алексей Квашонкин. Сольный стендап концерт

Алексей Квашонкин. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Алексей Квашонкин: романтика на сцене

Алексей Квашонкин — коренной житель Кузьминок, который привносит в свои выступления не только юмор, но и богатый жизненный опыт. Он не только комик, но и любящий муж, а также счастливый отец, что делает его выступления особенно близкими и понятными зрителям.

Темы для вдохновения

Квашонкин мастерски поднимает широкий спектр тем для своих шуток. Его репертуар включает:

  • Семейные истории
  • Грубых таксистов
  • Некомпетентных полицейских
  • Знак зодиака Иисуса
  • Причины вращения Земли

Научное импровизационное шоу

Кроме того, Алексей является идейным вдохновителем и продюсером научного импровизационного шоу в Stand-up Club №1. Здесь комики пытаются дать ответы на неразрешимые вопросы бытия, что добавляет уникальности и глубины его выступлениям.

Книжный клуб

Квашонкин также ведет «Книжный клуб», где обсуждаются интересные книги и темы, что делает его творческую деятельность еще более разнообразной.

Не пропустите возможность увидеть Алексея Квашонкина на сцене! Его выступления обещают быть не только веселыми, но и познавательными.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка Неоклассика
Канчели, Шнитке. Оркестр Кинематографии. КАпелла им. Юрлова, С Скрипка Дирижёр)
19 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
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27 июля в 21:30 Standup Café
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