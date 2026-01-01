Алексей Квашонкин. Сольный концерт

Сольный концерт Алексея Квашонкина в Still StandUp Club

Still StandUp Club приглашает на сольный концерт Алексея Квашонкина. Этот комик и шоумен знаком зрителям благодаря участию в многочисленных проектах на YouTube, а также благодаря своим авторским шоу.

Творческий путь Алексея

Алексей Квашонкин — ведущий популярных программ «Порараз Бирацца» и «Энтропия молекулярного котангенса». Он также ведет «Книжный клуб», в котором обсуждает актуальные новинки литературы и делится своим мнением о прочитанных книгах.

Кроме того, он активно участвует в «Разгонах» и «Шоу историй», где создает непринужденную атмосферу и делится своими оригинальными шутками.

Чем интересен концерт?

Концерт Алексея Квашонкина понравится поклонникам его уникального юмора и креативных идей. Это возможность увидеть его вживую, насладиться свежими шутками и провести вечер в компании единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!