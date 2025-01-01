Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Квашонкин. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алексей Квашонкин. Сольный концерт

Алексей Квашонкин. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Сольный стендап-концерт Алексея Квашонкина в Москве

Алексей Квашонкин — яркий представитель современного юмора, известный благодаря своим выступлениям на популярных платформах YouTube. Он является ведущим уникальных шоу, таких как «Порараз Бирацца» и «Энтропия молекулярного котангенса».

Также Алексей ведет «Книжный клуб», где обсуждает актуальные literary trends и делится своими мыслями о прочитанном. Широкую известность ему принесли участие в таких проектах, как «Разгоны» и «Шоу историй».

Не упустите возможность стать частью его юмористического шоу, где Алексей поделится свежими шутками и актуальными темами. Этот сольный концерт обещает быть насыщенным и насыщенным смехом, а также блестящими наблюдениями о жизни и культуре.

Приходите и зарядитесь положительными эмоциями, ведь Алексею удается создавать неповторимую атмосферу общения со зрителем!

Купить билет на концерт Алексей Квашонкин. Сольный концерт

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

В ближайшие дни

МакSим
12+
Поп
МакSим
31 января в 20:00 Пространство Tau
от 4500 ₽
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
20 декабря в 17:00 Escobar
от 790 ₽
Новогодний стендап концерт в театре
18+
Юмор
Новогодний стендап концерт в театре
2 января в 18:00 КЦ ЗИЛ
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше