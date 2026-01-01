Совместный стендап-концерт Алексея Квашонкина и Васи Шакулина

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт с участием известных комиков Алексея Квашонкова и Васи Шакулина. Это совместное выступление состоится в Stand Up Store Moscow, где зрителей ждёт вечер, наполненный юмором, остроумными наблюдениями и захватывающими историями.

О комиках

Алексей Квашонкин и Вася Шакулин – оба по праву считаются яркими представителями современного стендапа. С каждой новой шуткой они не только развлекают публику, но и заставляют задуматься над теми вопросами, которые волнуют каждого из нас.

Почему стоит посетить?

Это не просто выступление – это уникальная возможность увидеть, как два мастера комедийного жанра обмениваются шутками, делятся своими мыслями и создают непринуждённую атмосферу. Вы сможете насладиться живым исполнением и зарядиться позитивом на всё вечер.

Не упустите шанс провести вечер в компании несравненно талантливых комиков, которые гарантируют вам отличное настроение и запоминающиеся эмоции!