Алексей Квашонкин и Вася Шакулин
Билеты от 2150₽
Алексей Квашонкин и Вася Шакулин

18+
Возраст 18+
О концерте

Совместный стендап-концерт Алексея Квашонкина и Васи Шакулина 

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт с участием известных комиков Алексея Квашонкова и Васи Шакулина. Это совместное выступление состоится в Stand Up Store Moscow, где зрителей ждёт вечер, наполненный юмором, остроумными наблюдениями и захватывающими историями.

О комиках

Алексей Квашонкин и Вася Шакулин – оба по праву считаются яркими представителями современного стендапа. С каждой новой шуткой они не только развлекают публику, но и заставляют задуматься над теми вопросами, которые волнуют каждого из нас.

Почему стоит посетить?

Это не просто выступление – это уникальная возможность увидеть, как два мастера комедийного жанра обмениваются шутками, делятся своими мыслями и создают непринуждённую атмосферу. Вы сможете насладиться живым исполнением и зарядиться позитивом на всё вечер.

Не упустите шанс провести вечер в компании несравненно талантливых комиков, которые гарантируют вам отличное настроение и запоминающиеся эмоции!

Март
28 марта суббота
22:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2150 ₽

