Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Квашонкин и Сева Ловкачев
Билеты от 0₽
Киноафиша Алексей Квашонкин и Сева Ловкачев

Алексей Квашонкин и Сева Ловкачев

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт топовых комиков в Stand Up Store Moscow

Совсем скоро в Stand Up Store Moscow пройдет яркое событие, которое не оставит равнодушным любителей остроумного юмора. На одной сцене соберутся два мастера стендапа: Алексей Квашонкин и Сева Ловкачев.

Алексей Квашонкин

Алексей Квашонкин известен своими блестящими шутками и непредсказуемым стилем. Он успел завоевать множество поклонников благодаря своему уникальному подходу к юмору.

Сева Ловкачев

Сева Ловкачев, в свою очередь, порадует зрителей своим харизматичным исполнением и остроумными наблюдениями из жизни.

Концерт в Stand Up Store Moscow

Этот совместный концерт обещает стать настоящим событием в мире комедии. Зрителям предстоит насладиться живыми выступлениями, полными шуток и искрометного юмора.

Не упустите шанс увидеть это неподражаемое выступление комиков, которые способны поднять настроение даже в самые хмурые дни. Участие в таком концерте станет отличным поводом провести вечер в компании друзей или близких.

Приходите в Stand Up Store Moscow и получите заряд положительных эмоций от лучших стендап-комиков!

Купить билет на концерт Алексей Квашонкин и Сева Ловкачев

Помощь с билетами
Март
6 марта пятница
21:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21

В ближайшие дни

Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
15 августа в 17:30 Фуд-молл «Депо. Москва»
от 1351 ₽
Воскресный джазовый вечер
12+
Джаз
Воскресный джазовый вечер
8 марта в 20:00 Пространство Gamma More
от 1000 ₽
0+
Фолк
"Кто сказал дзинь?". Сказка из дерева - деревянные духовые
4 апреля в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше