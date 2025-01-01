Меню
Алексей Квашонкин и Саша Пашкевич
Киноафиша Алексей Квашонкин и Саша Пашкевич

Алексей Квашонкин и Саша Пашкевич

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Стендап концерт Алексея Квашонкина и Саши Пашкевича в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на увлекательный стендап концерт с участием двух харизматичных комиков — Алексея Квашонкина и Саши Пашкевича. Это событие не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Алексей Квашонкин: романтик и зубр юмора

Алексей Квашонкин — это настоящий романтик на сцене и в жизни. Родом из Кузьминок, он является не только любящим мужем и счастливым отцом, но и мастером юмора. Благодаря своему богатому жизненному опыту, Алексей обладает широким репертуаром тем для шуток. Его юмор охватывает различные аспекты жизни: от семейных историй до глубоких научных теорий.

На сцене Квашонкин умеет зажигательно рассказывать о повседневной жизни: грубых таксистах, некомпетентных полицейских, знаке зодиака Иисуса и даже о том, почему Земля вертится. Его выступления позволяют зрителям не только смеяться, но и задумываться о привычных вещах с новой точки зрения.

Саша Пашкевич: комик с уникальным стилем

Саша Пашкевич — талантливый комик, который привнесет в программу свои неповторимые фишки и свежий взгляд на окружающий мир. Его остроумные шутки и живое взаимодействие с аудиторией сделают вечер незабываемым.

Особенности шоу

Алексей Квашонкин также является идейным вдохновителем и продюсером научного импровизационного шоу в Standup Club №1, где комики стараются найти ответы на философские вопросы бытия. Кроме того, он ведет «Книжный клуб», который погружает зрителей в мир литературы с комедийным уклоном.

Не упустите возможность увидеть лучших комиков на одной сцене! Ждем вас в Standup Club на Трубной, чтобы вместе посмеяться и отдохнуть!

2 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 600 ₽

