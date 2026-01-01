Джаз-лекция от Алексея Кузнецова

В джаз-клубе «Эссе» в центре Москвы зрителей ждет уникальное событие — выступление Алексея Кузнецова. Этот выдающийся советский и российский джазовый гитарист, композитор и педагог, который получил звание Народного артиста России, представит свою музыкальную программу.

Искусство джаза

Алексей Кузнецов известен как представитель джазового мейнстрима. Его творчество охватывает разнообразные музыкальные направления, а такие работы, как «Заводные игрушки», «Алёша», «Испания» и «Голубой коралл» стали знаковыми в истории джаза.

Музыка и истории

Встреча обещает быть не только музыкальной, но и познавательным. Алексей будет делиться с публикой своими историями, показывая тонкости своей музыки и комментируя исполнение. Это делает мероприятие особенно интересным для любителей джаза и ценителей качественного звука.

Приходите насладиться этим неповторимым вечером, полным музыки и вдохновения, в уютной атмосфере джаз-клуба «Эссе».