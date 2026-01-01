Алексей Кузнецов: интеллигентный джаз-гитар-бэнд

Концерт Алексея Кузнецова в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова в Москве выступит Алексей Кузнецов — лидер и гитарист коллектива «Интеллигентный джаз-гитар-бэнд». Признанный мастер джазового гитарного исполнительства, Алексей Кузнецов стал известен благодаря своим альбомам и композициям, таким как «Интеллигентный джаз», «Гитарные импровизации» и «Джазовые этюды». Его уникальный стиль сочетает элементы джаза с фьюжн и импровизацией, что делает его концерты особенно привлекательными для поклонников интеллектуального джаза.

Проект «Многоликая гитара»

Нынешний концерт является частью серии «Многоликая Гитара» — проекта Алексея Кузнецова и его коллектива «Интеллигентный джаз-гитар-бэнд». На сцене выступят не только сам маэстро, который является Народным артистом России и эталоном джазового гитарного аккомпанемента, но и его коллеги, замечательные джазовые гитаристы.

Музыкальное наследие Алексея Кузнецова

Алексей Кузнецов родился в 1941 году в Челябинске, в военной эвакуации. Его отец, Алексей Кузнецов-старший, тоже был известным джазовым гитаристом и играл в «Государственном Джазе СССР». За годы своей карьеры Кузнецов-младший добился большого успеха, начав в 60-е годы в дуэте с гитаристом Николаем Громиным. Среди его известных работ — записи с выдающимися музыкантами, такими как Игорь Бриль и Вагиф Садыхов.

В 1975 году Алексей создал свой джаз-квартет, а в 1979-м выпустил альбом «Утверждение», став одним из первых советских джазовых исполнителей, выезжавших за границу. Его первая сольная пластинка «Голубой коралл» стала знаковой, и в ней гармонично сочетаются различные музыкальные стили.

Кузнецов выступал на множестве международных фестивалей и сотрудничал со знаменитыми музыкантами, включая культовых джазменов, таких как Дюк Эллингтон и Дейв Брубек. Также его гитара звучит в известных фильмах, таких как «Семнадцать мгновений весны» и «Мимино», что делает его фигуру знаковой в отечественной музыке.

Ожидайте уникальную программу

Состав исполнителей для каждого концерта формируется заранее, поэтому зрители могут ожидать уникальную программу, полную оригинальных произведений и джазовой классики.