Алексей Круглов, Карина Кожевникова и джаз-оркестр клуба Эссе

Новый альбом «Порги и Бесс»: Джаз и классика в уникальной интерпретации

Презентация альбома «Порги и Бесс» — это событие, которое не оставит равнодушным любителей театра и музыки. Подготовленный дуэтом одного из лидеров нового джаза в России, саксофониста и режиссёра Алексея Круглова, и известной джазовой певицы и пианистки Карины Кожевниковой, этот проект обещает быть загадочным и увлекательным.

Уникальный проект по мотивам Гершвина

Альбом «Порги и Бесс» включает в себя арии из одноимённой оперы Джорджа Гершвина, представленные в яркой аранжировке Алексея Круглова. Уникальность проекта заключается в его концептуальном подходе и стретегии осмысления драмы, которую переживают главные герои оперы.

Концерт с джаз-оркестром

Во время концерта, который пройдёт в клубе ЭССЕ, дуэт выступит совместно с джаз-оркестром. Это создаст широкий диапазон звучания, где крупная форма будет дополнена малой. В первом отделении Алексей и Карина представят номера из программы «Скетчи», в которой будут исполнены шедевры Баха, Генделя, Вивальди и Моцарта. Также зрители услышат романсы Николая Римского-Корсакова на стихи Пушкина — новые композиций дуэтных музыкалистов.

Мост между эпохами

Играя известные классические произведения, музыканты проводят тонкую нить между великими классиками и Джорджем Гершвиным, создавая контекст для восприятия их музыки.

Путешествие в мире музыки

Во втором отделении концерта будут исполнены несколько композиций из альбома «Порги и Бесс» с оркестром. Программы, представляющие собой музыкальный калейдоскоп из произведений различных стилей, дают возможность зрителям насладиться увлекательным путешествием по странам и эпохам.

Совместные проекты и достижения

Карина и Алексей активно сотрудничают не только в джазе и академической музыке, но и выступают на различных фестивалях России и за рубежом. В 2023-2024 годах они с успехом выступили на Moers Festival и принимали участие в арт-событиях, выходя в прямом эфире на Первом канале в программе «Доброе утро».

Альбом «Polyphonic Circle», записанный Кожевниковой с «Круглым Бендом» Алексея, получил признание как лучший вокальный альбом 2023 года по версии Francis Davis Critics Poll. Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный проект, где классическая музыка встречается с джазом!