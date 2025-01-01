Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Круглов, Карина Кожевникова и джаз-оркестр клуба Эссе
Киноафиша Алексей Круглов, Карина Кожевникова и джаз-оркестр клуба Эссе

Алексей Круглов, Карина Кожевникова и джаз-оркестр клуба Эссе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый альбом «Порги и Бесс»: Джаз и классика в уникальной интерпретации

Презентация альбома «Порги и Бесс» — это событие, которое не оставит равнодушным любителей театра и музыки. Подготовленный дуэтом одного из лидеров нового джаза в России, саксофониста и режиссёра Алексея Круглова, и известной джазовой певицы и пианистки Карины Кожевниковой, этот проект обещает быть загадочным и увлекательным.

Уникальный проект по мотивам Гершвина

Альбом «Порги и Бесс» включает в себя арии из одноимённой оперы Джорджа Гершвина, представленные в яркой аранжировке Алексея Круглова. Уникальность проекта заключается в его концептуальном подходе и стретегии осмысления драмы, которую переживают главные герои оперы.

Концерт с джаз-оркестром

Во время концерта, который пройдёт в клубе ЭССЕ, дуэт выступит совместно с джаз-оркестром. Это создаст широкий диапазон звучания, где крупная форма будет дополнена малой. В первом отделении Алексей и Карина представят номера из программы «Скетчи», в которой будут исполнены шедевры Баха, Генделя, Вивальди и Моцарта. Также зрители услышат романсы Николая Римского-Корсакова на стихи Пушкина — новые композиций дуэтных музыкалистов.

Мост между эпохами

Играя известные классические произведения, музыканты проводят тонкую нить между великими классиками и Джорджем Гершвиным, создавая контекст для восприятия их музыки.

Путешествие в мире музыки

Во втором отделении концерта будут исполнены несколько композиций из альбома «Порги и Бесс» с оркестром. Программы, представляющие собой музыкальный калейдоскоп из произведений различных стилей, дают возможность зрителям насладиться увлекательным путешествием по странам и эпохам.

Совместные проекты и достижения

Карина и Алексей активно сотрудничают не только в джазе и академической музыке, но и выступают на различных фестивалях России и за рубежом. В 2023-2024 годах они с успехом выступили на Moers Festival и принимали участие в арт-событиях, выходя в прямом эфире на Первом канале в программе «Доброе утро».

Альбом «Polyphonic Circle», записанный Кожевниковой с «Круглым Бендом» Алексея, получил признание как лучший вокальный альбом 2023 года по версии Francis Davis Critics Poll. Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный проект, где классическая музыка встречается с джазом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 11 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Винсент Гросс, Гэйб Джонс и Квартет Арка Овруцкого
6+
Джаз
Винсент Гросс, Гэйб Джонс и Квартет Арка Овруцкого
26 сентября в 19:00 Эссе
от 2900 ₽
Симфония Оззи Осборн и мировые рок хиты с АСО-оркестром
6+
Рок
Симфония Оззи Осборн и мировые рок хиты с АСО-оркестром
25 октября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1700 ₽
АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
2 ноября в 20:00 Кроп-арена
от 2600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше