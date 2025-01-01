Алексей Круглов и Карина Кожевникова. Классика в джазе. От барокко до Гершвина

Презентация альбома «Порги и Бесс»

Один из лидеров нового джаза в России, саксофонист, режиссёр и поэт Алексей Круглов вместе с ведущей отечественной джазовой певицей и пианисткой Кариной Кожевниковой представляют уникальный дуэтный проект. Спектакль основан на музыке академических авторов в джазовой обработке, и главной целью становится презентация нового альбома «Порги и Бесс», выпущенного летом 2025 года.

Музыкальный калейдоскоп

В альбоме «Порги и Бесс» звучат шедевры таких композиторов, как Бах, Гендель, Вивальди и Моцарт, а также произведения русских классиков, в частности, Чайковского и Римского-Корсакова. Не обойдётся и без современных композиторов — зрители услышат работы Астора Пьяцоллы и Карлоса Гарделя.

Особое место в программе занимает известная опера Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Музыка альбома звучит с оркестром Алексея — «Круглым Бендом», а также адаптирована для дуэта, что придаёт ей уникальное звучание.

Творческое взаимодействие

Программа, представленная Алексеем и Кариной, — это увлекательное путешествие по странам и эпохам, насыщенная музыкальными хитами различных стилей. Карина гармонично сочетается с джазовой вокальной стилистикой и филигранной фортепианной техникой, в то время как Алексей выступает не только как саксофонист, но и читает со сцены стихи и иногда аккомпанирует Карине на фортепиано.

Новые звучания классики

Музыканты играют легко и непринуждённо, сохраняя при этом особый пиетет к оригинальному материальному. Дуэт взял на себя задачу сохранить гармоническую и мелодическую специфику классической музыки, добавляя в неё новые импровизационные оттенки, которые придают известным произведениям свежий облик.

Гастроли и достижения

Алексей и Карина активно гастролируют не только в России, но и за её пределами. В 2023-2024 годах они успешно выступали на легендарном Moers Festival и принимали участие в арт-событиях, включая выступления в прямом эфире на Первом канале программы «Доброе утро». Альбом Карины «Polyphonic Circle», записанный с «Круглым Бендом», был признан лучшим вокальным альбомом 2023 года в опросах авторитетного Francis Davis Critics Poll.