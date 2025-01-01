Меню
Алексей Клуглов, Карина Кожевникова и джаз-оркестр клуба Эcсе
Алексей Клуглов, Карина Кожевникова и джаз-оркестр клуба Эcсе

О концерте/спектакле

Презентация альбома «Порги и Бесс»: музыкальное путешествие от барокко до Гершвина

Большая премьера на сцене клуба ЭССЕ! Один из ведущих джазовых музыкантов России, саксофонист и режиссер Алексей Круглов, а также знаменитая джазовая певица и пианистка Карина Кожевникова представят новый альбом «Порги и Бесс». Этот уникальный проект включает в себя арии из легендарной одноименной оперы Джорджа Гершвина в аранжировках Алексея Круглова для оркестра.

Структура концерта

Концерт будет разделен на два отделения. В первом Алексей и Карина исполнят номера из своей программы «Скетчи», состоящей из шедевров Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта и роскошных романсов Николая Римского-Корсакова на стихи Пушкина. Это будет путешествие от великих классиков к музыке XX века — Джорджу Гершвину.

Во втором отделении зрители услышат несколько композиций из «Порги и Бесс» в исполнении джаз-оркестра клуба ЭССЕ. Музыкальный калейдоскоп будет сочетать хиты различных стилей и направлений, приглашая публику в увлекательное путешествие по странам и эпохам.

Музыкальное сотрудничество

Карина гармонично сочетает джазовую вокальную стилистику с филигранной фортепианной техникой. Алексей, выступая не только как саксофонист, также аккомпанирует Карине на фортепиано и читает стихотворения со сцены. В своих интерпретациях оба музыканта сохраняют гармоническо-мелодическую специфику и колорит известной музыки, добавляя необычные импровизационные окраски.

Награды и достижения

Карина и Алексей активно выступают не только в области академической музыки и джаза, но и участвуют в совместных перформансах, гастролируют на различных фестивалях в России и за рубежом. В 2023-2024 годах они успешно выступали на легендарном Moers Festival и играли в прямом эфире на Первом канале в программе «Доброе утро». Альбом «Polyphonic Circle», записанный Кариной вместе с «Круглым Бендом» Алексея, был признан лучшим вокальным альбомом 2023 года по версии Francis Davis Critics Poll.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в удивительный мир Джорджа Гершвина!

Расписание

