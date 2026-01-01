Научпоп лекция в Москве

В Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук пройдет лекция профессора Алексея Ремовича Хохлова. В центре внимания — «полимерная революция», которая изменила облик современного мира за последние сто лет.

О чем лекция?

Как полимеры стали неотъемлемой частью нашей жизни? Что привело к тому, что нас окружают изделия из этих материалов? Лектор расскажет о причинах и основных этапах полимерной революции, а также заглянет в будущее: насколько растущее производство полимеров может повлиять на экологию и что важно знать о правильной утилизации полимерных отходов.

Микропластик: мифы и реальность

Алексей Хохлов обсудит также актуальную тему микропластика: как он влияет на окружающую среду и здоровье человека, и стоит ли опасаться его растущего присутствия в природе. Информация, которая будет представлена, будет полезна всем, кто интересуется современными материалами и их воздействием на нашу жизнь.

Лектор

Алексей Ремович Хохлов — академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор и заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ. Он является лауреатом Государственной премии РФ и многих международных наград, а также автором множества научных трудов и популярных книг по науке о полимерах.