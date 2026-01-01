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Алексей Гоман
Киноафиша Алексей Гоман

Алексей Гоман

6+
Возраст 6+

О концерте

Алексей Гоман. Музыка, полная тепла и любви

26 марта на сцене театра вновь появится Алексей Гоман, известный как «мурманский соловей». Артист порадует зрителей своей уникальной баритональной манерой, исполнив программу, состоящую из любимых романтических и лирических песен, а также собственных композиций. Это будет вечер, наполненный живым звуком и искренними эмоциями!

Алексей Гоман прошел интересный путь в мире искусства. Он стал известен благодаря своему триумфу в шоу «Народный артист», а также ярким выступлениям в «Танцах со звездами». Однако его талант не ограничивается лишь эстрадными проектами. Гоман активно экспериментирует с поэзией и музыкой в рамках своего проекта «Маленький оркестр», где создает душевные баллады и смелые музыкальные импровизации.

Каждое выступление Алексея Гомана — это не только музыка, но и возможность вдохновиться его искренностью и вдохновением. Он мастерски демонстрирует, что настоящий артист всегда стремится к новому, не боится изменений и непрестанно радует зрителей своим творчеством.

Исполнители
Гоман А

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7

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