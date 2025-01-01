Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Гоман и Маленький оркестр
Киноафиша Алексей Гоман и Маленький оркестр

Алексей Гоман и Маленький оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Алексея Гомана в Санкт-Петербурге

18 ноября 2025 года в 19:00 впервые в Санкт-Петербурге состоится долгожданный сольный концерт Алексея Гомана в сопровождении «Маленького оркестра». Концерт пройдет в одном из лучших петербургских залов – концертном зале «У Финляндского» в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».

Об артистe

Алексей Гоман – российский артист-вокалист, поэт и композитор. Его хит «Русский парень» принес ему всенародную славу и стал визитной карточкой артиста. Он – победитель телевизионного проекта «Народный артист» и участник популярного телешоу «Суперстар».

В дискографии Алексея несколько студийных альбомов, среди которых «Русский парень», «Луч солнца золотого» и «ГОМАН. 4 песни». Артист получил множество наград, включая ордена «Молодое дарование России-Чароитовая звезда» и «Служение искусству», а также медали за заслуги перед Отечеством.

Концертная программа

В своем выступлении Алексей порадует зрителей добрыми и светлыми песнями, наполненными позитивом. Он рассказывает: «Это очень душевные и теплые песни. В наше время нам так не хватает тепла, а благодаря этим песням мы немного согреваемся сами и дарим это тепло зрителям». Музыка концерта включает не только новые произведения, но и классические композиции 50-60-х годов, которые когда-то исполняли знаменитые артисты, такие как Анатолий Королев и Эдуард Хиль.

Известные факты о Гомане

2003 год стал знаковым для Алексея: после победы на конкурсе его узнала вся страна. В 2004-м он выпустил свой первый альбом, а в 2007 году получил серебро на фестивале «Славянский базар». Певец активно участвует в театральных проектах, а также является участником 4 сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ, где был удостоен специального «Приза зрительских симпатий».

Приглашаем на концерт!

Не упустите возможность увидеть этот необыкновенный концерт, наполненный теплом и светом творчества Алексея Гомана. Ожидайте ламповое, теплое звучание и невероятные музыкальные впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 ноября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»
6+
Живая музыка
Концерт под звездами «Lana Del Rey. Tribute under stars»
29 августа в 21:00 Планетарий
от 1600 ₽
Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт
6+
Классическая музыка
Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт
4 сентября в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
13 сентября в 20:30 Butcher & Banker
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше