Алексей Гоман и Маленький оркестр

Сольный концерт Алексея Гомана в Санкт-Петербурге

18 ноября 2025 года в 19:00 впервые в Санкт-Петербурге состоится долгожданный сольный концерт Алексея Гомана в сопровождении «Маленького оркестра». Концерт пройдет в одном из лучших петербургских залов – концертном зале «У Финляндского» в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».

Об артистe

Алексей Гоман – российский артист-вокалист, поэт и композитор. Его хит «Русский парень» принес ему всенародную славу и стал визитной карточкой артиста. Он – победитель телевизионного проекта «Народный артист» и участник популярного телешоу «Суперстар».

В дискографии Алексея несколько студийных альбомов, среди которых «Русский парень», «Луч солнца золотого» и «ГОМАН. 4 песни». Артист получил множество наград, включая ордена «Молодое дарование России-Чароитовая звезда» и «Служение искусству», а также медали за заслуги перед Отечеством.

Концертная программа

В своем выступлении Алексей порадует зрителей добрыми и светлыми песнями, наполненными позитивом. Он рассказывает: «Это очень душевные и теплые песни. В наше время нам так не хватает тепла, а благодаря этим песням мы немного согреваемся сами и дарим это тепло зрителям» . Музыка концерта включает не только новые произведения, но и классические композиции 50-60-х годов, которые когда-то исполняли знаменитые артисты, такие как Анатолий Королев и Эдуард Хиль.

Известные факты о Гомане

2003 год стал знаковым для Алексея: после победы на конкурсе его узнала вся страна. В 2004-м он выпустил свой первый альбом, а в 2007 году получил серебро на фестивале «Славянский базар». Певец активно участвует в театральных проектах, а также является участником 4 сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ, где был удостоен специального «Приза зрительских симпатий».

Приглашаем на концерт!

Не упустите возможность увидеть этот необыкновенный концерт, наполненный теплом и светом творчества Алексея Гомана. Ожидайте ламповое, теплое звучание и невероятные музыкальные впечатления!