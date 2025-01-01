Алексей Гоман и Маленький оркестр

Сольный концерт Алексея Гомана в Зале Церковных Соборов

31 октября 2025 года в 18:00 состоится долгожданный сольный концерт Алексея Гомана в сопровождении музыкального коллектива «Маленький оркестр». Концерт пройдет в одном из лучших столичных залов — Зале Церковных Соборов в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».

Творческий путь артиста

Алексей Гоман — российский артист-вокалист, поэт и композитор, чей хит «Русский парень» принес ему всенародную славу. Победитель телевизионного проекта «Народный артист» и участник суперпопулярного телепроекта «Суперстар», Алексей на протяжении своей карьеры записал несколько студийных альбомов, среди которых:

«Русский парень»

«Луч солнца золотого»

«Май»

«GOMAN. 4 песни»

«Еще не раз вы вспомните меня»

Награды и достижения

Алексей удостоен множества наград, включая:

Орден «Молодое дарование России - Чароитовая звезда»

Орден «Служение искусству» 1-й степени

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней

1-й и 2-й степеней Медаль «Участнику военной операции в Сирии»

2003 год стал знаковым для Алексея: он узнал всенародную любовь благодаря победе в конкурсе. В 2004 году вышел его первый альбом, а через три года Гоман стал серебряным призером фестиваля «Славянский базар». Также он участвовал в проекте «Танцы со звёздами», где вместе с партнером добился третьего места.

Современные проекты

Алексей продолжает активно выступать на сцене, снимается в фильмах и работает с «Маленьким оркестром». В ноябре 2023 года он стал участником 4 сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ, где получил специальный «Приз зрительских симпатий».

Что ожидать на концерте

Зрителей ждет необыкновенный концерт, наполненный добрыми, светлыми и позитивными песнями русского парня Алексея Гомана. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и атмосферой настоящего музыкального праздника!

Возрастное ограничение: 6+