Предновогодний концерт в рамках юбилейного тура

Заслуженный артист России Алексей Глызин приглашает на предновогодние концерты в рамках юбилейного тура, которые состоятся на сцене ФЦ «Москва» 30 ноября и 30 декабря 2024 года.

Лучшие хиты артиста

В программе концертов прозвучат лучшие хиты Алексея Глызина, такие как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли неволя», «Счастье ты мое» и многие другие, ставшие любимыми у зрителей.

Большая программа и живой звук

Зрителей ждет большая концертная программа, живой звук и великолепное выступление легендарного музыканта.

Билет как подарок

Билет на концерт Алексея Глызина — прекрасный подарок для ценителей его творчества и любителей добрых и вдохновляющих песен!