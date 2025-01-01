Меню
Алексей Глызин
Киноафиша Алексей Глызин

Алексей Глызин

Звезда эстрады 1980–1990-х 12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Предновогодний концерт в рамках юбилейного тура

Заслуженный артист России Алексей Глызин приглашает на предновогодние концерты в рамках юбилейного тура, которые состоятся на сцене ФЦ «Москва» 30 ноября и 30 декабря 2024 года.

Лучшие хиты артиста
В программе концертов прозвучат лучшие хиты Алексея Глызина, такие как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли неволя», «Счастье ты мое» и многие другие, ставшие любимыми у зрителей.

Большая программа и живой звук
Зрителей ждет большая концертная программа, живой звук и великолепное выступление легендарного музыканта.

Билет как подарок
Билет на концерт Алексея Глызина — прекрасный подарок для ценителей его творчества и любителей добрых и вдохновляющих песен!

 

10 января
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 2200 ₽

