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Алексей Глызин
Киноафиша Алексей Глызин

Алексей Глызин

6+
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Алексея Глызина в Волгограде

Заслуженный артист России Алексей Глызин представит сольный концерт в рамках своего большого тура. Возможность услышать любимые хиты не оставит равнодушными ни одного зрителя.

В программе концерта зрители смогут насладиться такими композициями, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли не воля» и многими другими. Эти мелодии стали неотъемлемой частью нашей культурной жизни и часто вызывают теплые воспоминания о детстве.

Концерт обещает быть насыщенным и запоминающимся, с живым звуком и великолепным исполнением. Не пропустите шанс увидеть профессионального музыканта в действии!

Исполнители
Глызин А

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В других городах
Декабрь
5 декабря суббота
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31

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