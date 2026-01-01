Сольный концерт Алексея Глызина в Волгограде

Заслуженный артист России Алексей Глызин представит сольный концерт в рамках своего большого тура. Возможность услышать любимые хиты не оставит равнодушными ни одного зрителя.

В программе концерта зрители смогут насладиться такими композициями, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли не воля» и многими другими. Эти мелодии стали неотъемлемой частью нашей культурной жизни и часто вызывают теплые воспоминания о детстве.

Концерт обещает быть насыщенным и запоминающимся, с живым звуком и великолепным исполнением. Не пропустите шанс увидеть профессионального музыканта в действии!