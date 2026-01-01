Концерт Алексея Глызина в Lюstra Bar

В московском баре Lюstra Bar выступит Алексей Глызин – российский музыкант, певец и актер, заслуженный артист Российской Федерации. Его имя знакомо многим нам благодаря участию в ансамбле «Весёлые ребята», а также благодаря популярным сольным композициям.

Знаковые композиции

Алексей Глызин прославился своими песнями о любви, верности и разлуке. Среди его хитов можно выделить такие известные треки, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Пепел любви» и «Моя любовь». Эти мелодии олицетворяют всю глубину чувств, которые знакомы каждому из нас.

Для поклонников эстрады

Концерт будет особенно интересен поклонникам советской и российской эстрадной музыки. Это уникальная возможность встретиться с живым исполнением культовых хитов и насладиться незабываемой атмосферой вечера.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в уютной обстановке Lюstra Bar.