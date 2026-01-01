Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Глызин
Билеты от 0₽
Киноафиша Алексей Глызин

Алексей Глызин

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Алексея Глызина в Lюstra Bar

В московском баре Lюstra Bar выступит Алексей Глызин – российский музыкант, певец и актер, заслуженный артист Российской Федерации. Его имя знакомо многим нам благодаря участию в ансамбле «Весёлые ребята», а также благодаря популярным сольным композициям.

Знаковые композиции

Алексей Глызин прославился своими песнями о любви, верности и разлуке. Среди его хитов можно выделить такие известные треки, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Пепел любви» и «Моя любовь». Эти мелодии олицетворяют всю глубину чувств, которые знакомы каждому из нас.

Для поклонников эстрады

Концерт будет особенно интересен поклонникам советской и российской эстрадной музыки. Это уникальная возможность встретиться с живым исполнением культовых хитов и насладиться незабываемой атмосферой вечера.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в уютной обстановке Lюstra Bar.

Купить билет на концерт Алексей Глызин

Помощь с билетами
Октябрь
4 октября воскресенье
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27

В ближайшие дни

Hello, Satchmo! 120 Лет Луи Армстронгу
18+
Джаз
Hello, Satchmo! 120 Лет Луи Армстронгу
27 мая в 20:30 Союз композиторов
от 1100 ₽
Standup Store Show
18+
Юмор
Standup Store Show
8 марта в 19:30 Stand Up Store Moscow
от 1950 ₽
Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
1 марта в 21:30 Standup Club на Трубной
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше