Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Глызин
Киноафиша Алексей Глызин

Алексей Глызин

12+
Возраст 12+

О концерте

Алексей Глызин: суперзвезда на сцене Дворца Молодёжи

27 мая 2026 года Дворец Молодёжи станет ареной для уникального сольного концерта Алексея Глызина. Этот артист известен своими хитами и выдающимся вокалом, который покорил сердца миллионов слушателей.

Живой звук и незабываемая атмосфера

На концерте исполнителя зрители смогут насладиться только живым звуком и легендарными хитами, которые давно стали неотъемлемой частью российской популярной музыки. Вместе с бэндом Глызин обещает создать неповторимую атмосферу, которая заставит вас вновь и вновь пережить самые яркие моменты его творчества.

Интересные факты о Глызине

Алексей Глызин — обладатель множества музыкальных наград и признаний. Его карьера охватывает несколько десятилетий, и он продолжает удивлять поклонников новыми проектами и свежими интерпретациями классических произведений. Уникальность его стиля и харизма не оставят равнодушными никого!

Покупка билетов

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Информация о покупке билетов доступна на официальном сайте Дворца Молодёжи. Подготовьтесь к волшебному вечеру, наполненному музыкой и эмоциями!

Купить билет на концерт Алексей Глызин

Помощь с билетами
В других городах
Май
24 мая воскресенье
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Нэнси
18+
Рок Эстрада
Нэнси
14 января в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 2000 ₽
Новогодний кинохит
18+
Эстрада Неоклассика
Новогодний кинохит
8 января в 18:00 Свердловская филармония
от 4200 ₽
Stand Up. Женский открытый микрофон
18+
Юмор
Stand Up. Женский открытый микрофон
21 января в 20:00 Pravda Bar
от 200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше