Алексей Глызин: суперзвезда на сцене Дворца Молодёжи

27 мая 2026 года Дворец Молодёжи станет ареной для уникального сольного концерта Алексея Глызина. Этот артист известен своими хитами и выдающимся вокалом, который покорил сердца миллионов слушателей.

Живой звук и незабываемая атмосфера

На концерте исполнителя зрители смогут насладиться только живым звуком и легендарными хитами, которые давно стали неотъемлемой частью российской популярной музыки. Вместе с бэндом Глызин обещает создать неповторимую атмосферу, которая заставит вас вновь и вновь пережить самые яркие моменты его творчества.

Интересные факты о Глызине

Алексей Глызин — обладатель множества музыкальных наград и признаний. Его карьера охватывает несколько десятилетий, и он продолжает удивлять поклонников новыми проектами и свежими интерпретациями классических произведений. Уникальность его стиля и харизма не оставят равнодушными никого!

Покупка билетов

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Информация о покупке билетов доступна на официальном сайте Дворца Молодёжи. Подготовьтесь к волшебному вечеру, наполненному музыкой и эмоциями!