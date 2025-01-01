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Алексей Глызин
Киноафиша Алексей Глызин

Алексей Глызин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Алексея Глызина в Санкт-Петербурге: магия музыки и эмоций

Приглашаем вас на сольный концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина, который состоится в рамках новой концертной программы. Это уникальное событие обещает стать незабываемым для всех любителей качественной музыки.

Лучшие хиты и новые композиции

В программе концерта прозвучат самые известные хиты исполнителя, среди которых:

  • «Ты не ангел»
  • «Зимний сад»
  • «Поздний вечер в Сорренто»
  • «Письма издалека»
  • «То ли воля, то ли не воля»

Кроме того, зрителей ждут новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников.

Живой звук и профессионализм

Концерт пройдет в атмосфере живого звука, что позволит зрителям насладиться каждым моментом выступления. Алексей Глызин - не только талантливый певец, но и опытный музыкант, который умеет создать уникальную атмосферу на сцене.

Идеальный подарок для ценителей музыки

Билет на концерт Алексея Глызина станет отличным подарком для тех, кто ценит его творчество и любит вдохновляющие песни. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 2000 ₽

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