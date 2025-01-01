Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Глызин
Киноафиша Алексей Глызин

Алексей Глызин

Звезда эстрады 1980–1990-х 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Алексея Глызина: незабываемый вечер хитов

Заслуженный артист России Алексей Глызин отправляется в большое турне и приглашает вас на свой сольный концерт. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением лучших хитов, которые запомнились многим из нас. В программе вы услышите такие песни, как:

  • «Ты не ангел»
  • «Зимний сад»
  • «Поздний вечер в Сорренто»
  • «Письма издалека»
  • «То ли воля, то ли не воля»

Эти мелодии, любимые с детства, перенесут вас в атмосферу тепла и ностальгии. Каждый номер концерта обещает быть насыщенным эмоциями и живым звучанием.

Что ожидать от концерта?

Зрителей ожидает большая программа, наполненная яркими моментами и профессиональным исполнением. Алексей Глызин — не просто певец, а настоящий мастер своего дела, который умеет создавать уникальную атмосферу на сцене.

Идеальный подарок для ценителей музыки

Билет на концерт Алексея Глызина станет прекрасным подарком для всех, кто ценит его творчество и любит добрые, вдохновляющие песни. Не упустите шанс насладиться живым выступлением артиста!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 16 ноября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

16+
Тяжелый рок
Days of Suffering: Vomitous Mass, Maledicted, Нордстронг
14 ноября в 20:00 Подвал
от 600 ₽
Павел Кашин
16+
Поп Рок
Павел Кашин
21 сентября в 20:00 Максимилианс
от 1500 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
16 августа в 18:30 Studio 67
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше