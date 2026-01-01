Оповещения от Киноафиши
О концерте
Билеты от 0₽
Киноафиша
Алексей Дмитриев
Алексей Дмитриев
6+
джаз
Возраст
6+
Билеты от 0₽
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Алексей Дмитриев
Помощь с билетами
Март
Апрель
13 марта
пятница
20:30
Jam Club
Москва, Сретенка, 11
Купить билеты
17 апреля
пятница
20:30
Jam Club
Москва, Сретенка, 11
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Юмор
Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
21 апреля в 20:00
Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
21 октября в 19:00
Театр им. Булгакова
Билеты
18+
Юмор
Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
10 апреля в 20:00
Sq Bar Wine & Grill
от 1100 ₽
