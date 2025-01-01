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Алексей Чумаков
Киноафиша Алексей Чумаков

Алексей Чумаков

Финалист шоу «Народный артист» со множеством талантов 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальное событие лета: Алексей Чумаков на Roof Place

17 августа на крыше Roof Place состоится долгожданный концерт Алексея Чумакова. Это музыкальное событие обещает быть незабываемым, ведь артист представит живое исполнение своих лучших хитов, наполненных искренностью и эмоциями.

Уникальный стиль и любимые хиты

Фирменный стиль Алексея Чумакова выделяется на российской музыкальной сцене. На концерте зрители смогут насладиться как всеми любимыми композициями, такими как «Счастье», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина» и «Необыкновенная», так и новыми песнями, которые уже завоевали сердца поклонников.

Незабываемые впечатления

Покупая билеты на этот концерт, вы дарите себе и своим близким возможность окунуться в мир истинной музыки, которая затрагивает самые глубокие чувства. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
19:00 от 4500 ₽

Фотографии

Алексей Чумаков Алексей Чумаков Алексей Чумаков Алексей Чумаков Алексей Чумаков Алексей Чумаков

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