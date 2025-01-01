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Алексей Брянцев
Киноафиша Алексей Брянцев

Алексей Брянцев

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт романтики и бархатного голоса

Алексей Брянцев — талантливый исполнитель с уникальным бархатным баритоном, который покоряет сердца слушателей с первой ноты. Его творчество пронизано романтикой и искренностью, что делает его одним из самых востребованных артистов российской эстрады.

Программа концерта
В новой концертной программе прозвучат:

  • Песни из нового альбома.
  • Проверенные временем хиты.
  • Знаменитые дуэты, покорившие сердца тысяч поклонников.

Чего ожидать
Полностью живое исполнение создаст неповторимую атмосферу. Зрители смогут насладиться проникновенной музыкой и почувствовать настоящее единение с артистом.

Достижения
Песни Алексея Брянцева неоднократно становились лауреатами фестиваля «Шансон года». Артист принимал участие в крупнейших концертах и фестивалях, таких как «Эх, разгуляй!» и «Славянский базар», завоевывая любовь и признание публики.

Этот концерт станет вечерним путешествием в мир музыки, любви и волшебства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 9 октября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 1200 ₽
Уфа, 2 декабря
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1700 ₽

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