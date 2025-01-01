Алексей Брянцев — талантливый исполнитель с уникальным бархатным баритоном, который покоряет сердца слушателей с первой ноты. Его творчество пронизано романтикой и искренностью, что делает его одним из самых востребованных артистов российской эстрады.
Программа концерта
В новой концертной программе прозвучат:
Чего ожидать
Полностью живое исполнение создаст неповторимую атмосферу. Зрители смогут насладиться проникновенной музыкой и почувствовать настоящее единение с артистом.
Достижения
Песни Алексея Брянцева неоднократно становились лауреатами фестиваля «Шансон года». Артист принимал участие в крупнейших концертах и фестивалях, таких как «Эх, разгуляй!» и «Славянский базар», завоевывая любовь и признание публики.
Этот концерт станет вечерним путешествием в мир музыки, любви и волшебства!