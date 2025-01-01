Концерт романтики и бархатного голоса

Алексей Брянцев — талантливый исполнитель с уникальным бархатным баритоном, который покоряет сердца слушателей с первой ноты. Его творчество пронизано романтикой и искренностью, что делает его одним из самых востребованных артистов российской эстрады.

Программа концерта

В новой концертной программе прозвучат:

Песни из нового альбома.

Проверенные временем хиты.

Знаменитые дуэты, покорившие сердца тысяч поклонников.

Чего ожидать

Полностью живое исполнение создаст неповторимую атмосферу. Зрители смогут насладиться проникновенной музыкой и почувствовать настоящее единение с артистом.

Достижения

Песни Алексея Брянцева неоднократно становились лауреатами фестиваля «Шансон года». Артист принимал участие в крупнейших концертах и фестивалях, таких как «Эх, разгуляй!» и «Славянский базар», завоевывая любовь и признание публики.

Этот концерт станет вечерним путешествием в мир музыки, любви и волшебства!