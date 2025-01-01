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Алексей Брянцев
Киноафиша Алексей Брянцев

Алексей Брянцев

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Алексея Брянцева в Санкт-Петербурге: музыка, которая захватывает дух

Алексей Брянцев — это исполнитель с уникальным тембром голоса, бархатным баритоном, который завораживает слушателей. Он является одним из самых востребованных артистов российской эстрады, и его концерты проходят на одном дыхании.

Волшебство музыки

На предстоящем концерте вы сможете насладиться не только популярными сольными песнями, такими как «Мне не хватает твоих глаз», «Спасибо, что ты есть», «Как долго я тебя искал», «Твои глаза магнит» и «Ты самая красивая невеста». Также будут исполнены знаменитые дуэтные хиты: «Привет малыш», «Заходи ко мне во сне в гости», «Я все еще тебя люблю» и многие другие.

Неповторимый живой звук

Выступление пройдет с полностью живым звуком, что подарит вам огромное удовольствие и оставит незабываемые воспоминания.

Не пропустите!

Приходите на концерт Алексея Брянцева и погрузитесь в мир музыки и волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 декабря
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

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