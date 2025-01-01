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Алексей Архиповский
Билеты от 2750₽
Киноафиша Алексей Архиповский

Алексей Архиповский

6+
Возраст 6+
Билеты от 2750₽

О концерте/спектакле

Алексей Архиповский. «Паганини русской балалайки» с концертом в Москве

Алексей Архиповский — желанный гость на самых престижных концертных площадках мира. Его выступления неизменно вызывают восторг зрителей, будь то лужайка Белого Дома, церковный собор, стадион или камерный концертный зал. Этот виртуоз, которого аплодировали президенты и королевские особы, продолжает удивлять публику своими уникальными интерпретациями.

Непревзойденный мастер

Алексей Архиповский вошел в российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник». Его мастерство и уникальный стиль исполнения делают его выступления незабываемыми. Как сам музыкант говорит, его треугольный инструмент — это «кладезь тайн и загадок», подобный загадочной пирамиде Хеопса. Он неустанно разгадывает их, радуя свою благодарную публику новыми находками и открытиями.

Не упустите шанс

Не упустите возможность увидеть это выдающееся событие! Концерт Алексея Архиповского — это не просто музыкальное представление, это встреча с искусством, которое оставляет след в душе каждого зрителя. Приходите и станьте частью этого уникального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:30 от 2750 ₽

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