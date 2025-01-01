Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Архиповский
Киноафиша Алексей Архиповский

Алексей Архиповский

Балалаечник-виртуоз без фолк-клюквы 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Концерт Алексея Архиповского в Челябинске

Не пропустите уникальную возможность увидеть концерт музыканта-виртуоза, лучшего в мире балалаечника, Алексея Архиповского. Это звание подтверждено в Книге рекордов, и каждый концерт артиста становится настоящим событием!

Неповторимый стиль игры

Алексей Архиповский создал свой уникальный стиль, в котором гармонично сочетаются аутентичные, гитарные и авторские приемы извлечения звука. Его мастерство позволяет по-новому взглянуть на традиционный инструмент – балалайку.

Разнообразие программы

В программе концерта вы услышите классические произведения, эстрадные хиты, зажигательный рок-н-ролл и народные мелодии. Это будет настоящий музыкальный калейдоскоп без стилевых и жанровых рамок!

Не упустите шанс!

Приглашаем всех любителей музыки на этот вдохновляющий концерт, который обещает стать ярким событием в культурной жизни города. До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 17 августа
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
20:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Центр современного искусства им. Сергея Курехина Санкт-Петербург, Лиговский просп., 73
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 23 ноября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 2000 ₽
Омск, 25 ноября
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
19:00 от 2000 ₽
Красноярск, 27 ноября
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 30 ноября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

KSB Muzic
16+
Рок Панк
KSB Muzic
9 ноября в 19:00 Aura
от 1299 ₽
Sqwoz Bab
16+
Хип-хоп
Sqwoz Bab
25 августа в 19:00 Винзавод
от 3000 ₽
Света
18+
Поп
Света
9 ноября в 20:00 Palazzo
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше