Алексей Архиповский «Петербургский концерт»

Концерты Алексея Архиповского в Петербурге

6 и 7 ноября в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина пройдут концерты выдающегося музыканта-виртуоза Алексея Архиповского. Артист, которого мировая пресса и слушатели называют «Паганини русской балалайки», представит уникальную программу, расширяющую границы привычного звучания народного инструмента.

Феноменальный стиль

Алексей Архиповский — это не просто балалаечник, а новатор, чье творчество не подчиняется жанровым рамкам. Он перевернул представление о возможностях своего инструмента, создав совершенно новый стиль игры. Виртуоз органично сочетает аутентичные народные традиции с гитарными техниками, приёмами фламенко и джаза. Также музыкант применяет «электрификацию» балалайки, превращая её в инструмент с безграничным звуковым потенциалом.

Мировая слава

Aлексей Архиповский — желанный гость на самых престижных мировых сценах. Его мастерство неизменно вызывает восторг у требовательной аудитории, включая президентов и королевских особ. В 2011 году музыкант был занесён в Книгу рекордов России в номинации «Лучший в мире балалаечник».

Выбор площадки

Архиповский редко выступает в Петербурге, но каждый раз тщательно выбирает для этого наиболее интересные городские пространства. На этот раз концерты пройдут в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина — новой площадке, известной своим прогрессивным подходом к культуре и искусству. Это обещает идеальное созвучие с экспериментальным творчеством артиста.