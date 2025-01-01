Уникальный живой подкаст: отношения и психология

Приглашаем вас на уникальный живой подкаст с легендарной Александрой Яковлевой и практикующим психологом Екатериной Хломовой. Это мероприятие обещает стать настоящим открытием для тех, кто хочет разобраться в тонкостях межличностных отношений.

О чем лекция?

Эта встреча посвящена вопросам, как построить отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и поддержке, сохраняя свою индивидуальность и свободу. Мы будем вместе разбираться в следующих темах:

Как не раствориться в отношениях

Как вернуть себе себя

Как осознавать и отстаивать свои границы, сохраняя близость и тепло

Как разорвать порочный круг созависимости

Как преодолеть страх одиночества

Как создать отношения мечты

Подтемы лекции

На подкасте также будут затронуты следующие подтемы:

Созависимость: маски и механизмы

Мои границы - моя территория

Страх одиночества и самоценность

Моделирование здорового поведения в отношениях

Рекомендации перед посещением мероприятия

Чтобы наилучшим образом подготовиться к лекции, рекомендуем ознакомиться с дополнительными материалами:

Послушать подкаст про зависимые отношения: Ссылка

Посмотреть фильмы: «Марта», «Газовый свет», «Ешь. Молись. Люби.»

Почитать книгу Кати Хломовой «Я не могу без тебя».

Кто рассказывает?

Александра Яковлева — психолог, автор и ведущая популярного подкаста «Психология с Александрой Яковлевой». Екатерина Хломова — психолог с двадцатилетним опытом, автор двух книг и воркбука, суммарный тираж которых составляет 120 000 экземпляров.

Информация о мероприятии

Возрастное ограничение: 16+

Цена билетов в день лекции: 2000 р.