Александра Яковлева. Любовь без границ: как отделить себя от партнера
О концерте/спектакле

Уникальный живой подкаст: отношения и психология

Приглашаем вас на уникальный живой подкаст с легендарной Александрой Яковлевой и практикующим психологом Екатериной Хломовой. Это мероприятие обещает стать настоящим открытием для тех, кто хочет разобраться в тонкостях межличностных отношений.

О чем лекция?

Эта встреча посвящена вопросам, как построить отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и поддержке, сохраняя свою индивидуальность и свободу. Мы будем вместе разбираться в следующих темах:

  • Как не раствориться в отношениях
  • Как вернуть себе себя
  • Как осознавать и отстаивать свои границы, сохраняя близость и тепло
  • Как разорвать порочный круг созависимости
  • Как преодолеть страх одиночества
  • Как создать отношения мечты

Подтемы лекции

На подкасте также будут затронуты следующие подтемы:

  • Созависимость: маски и механизмы
  • Мои границы - моя территория
  • Страх одиночества и самоценность
  • Моделирование здорового поведения в отношениях

Рекомендации перед посещением мероприятия

Чтобы наилучшим образом подготовиться к лекции, рекомендуем ознакомиться с дополнительными материалами:

  • Послушать подкаст про зависимые отношения: Ссылка
  • Посмотреть фильмы: «Марта», «Газовый свет», «Ешь. Молись. Люби.»
  • Почитать книгу Кати Хломовой «Я не могу без тебя».

Кто рассказывает?

Александра Яковлева — психолог, автор и ведущая популярного подкаста «Психология с Александрой Яковлевой». Екатерина Хломова — психолог с двадцатилетним опытом, автор двух книг и воркбука, суммарный тираж которых составляет 120 000 экземпляров.

Информация о мероприятии

Возрастное ограничение: 16+

Цена билетов в день лекции: 2000 р.

В других городах
Октябрь
12 октября воскресенье
18:00
Marins Park Екатеринбург, Челюскинцев, 106
от 2000 ₽

