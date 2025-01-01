Приглашаем вас на уникальный живой подкаст с легендарной Александрой Яковлевой и практикующим психологом Екатериной Хломовой. Это мероприятие обещает стать настоящим открытием для тех, кто хочет разобраться в тонкостях межличностных отношений.
Эта встреча посвящена вопросам, как построить отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и поддержке, сохраняя свою индивидуальность и свободу. Мы будем вместе разбираться в следующих темах:
На подкасте также будут затронуты следующие подтемы:
Чтобы наилучшим образом подготовиться к лекции, рекомендуем ознакомиться с дополнительными материалами:
Александра Яковлева — психолог, автор и ведущая популярного подкаста «Психология с Александрой Яковлевой». Екатерина Хломова — психолог с двадцатилетним опытом, автор двух книг и воркбука, суммарный тираж которых составляет 120 000 экземпляров.
Возрастное ограничение: 16+
Цена билетов в день лекции: 2000 р.